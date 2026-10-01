Le cours de l'action Acuity recule après la publication des résultats du quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre - ** L'action de la société de technologies industrielles Acuity AYI.N recule de 1,7 % à 304,45 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** La société affiche un BPA ajusté de 5,77 dollars au quatrième trimestre, contre une estimation des analystes de 5,56 dollars; son chiffre d’affaires net de 1,24 milliard de dollars est conforme aux estimations – données compilées par LSEG

** Le segment Acuity Brands Lighting a enregistré au quatrième trimestre un chiffre d’affaires net en baisse de 0,4 % et un résultat d’exploitation ajusté en recul de 7,1 % par rapport à l’année précédente

** Quatre des huit sociétés de courtage attribuent à l'action la recommandation "acheter" ou supérieure, quatre "conserver"; leur objectif de cours médian est de 383,44 $ - données compilées par LSEG

** À la clôture de la séance d'hier, l'action affichait une baisse d'environ 14 % depuis le début de l'année