Le cours de l'action Abivax s'effondre après la publication des résultats d'un essai clinique décisif concernant un médicament contre les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (L'article présente en détail l'étude et le médicament, ainsi que les commentaires des analystes sur la réaction du cours de l'action et les éventuelles préoccupations en matière de sécurité)

* Les actions de la société française de biotechnologie chutent de 30 %

* L'essai d'Abivax atteint son objectif principal pour un médicament contre les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin

* Des cas de cancer sans rapport avec l'essai déclenchent une vague de ventes

* Les analystes saluent les résultats malgré les inquiétudes en matière de sécurité

par Gianluca Lo Nostro

Les actions d'Abivax ABVX.PA ont chuté mardi après que la société française de biotechnologie a publié des données de phase avancée concernant son médicament expérimental contre les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, les investisseurs se concentrant sur les préoccupations de sécurité alors même que le traitement affichait une forte efficacité.

Le titre a chuté de 30 % en début de séance à Paris, enregistrant les pertes les plus importantes de l'indice de référence européen STOXX 600 .STOXX , après une remontée spectaculaire l'année dernière qui avait vu le titre multiplier sa valeur par plus de 16.

L'obefazimod est un médicament oral en cours de développement pour le traitement de la colite ulcéreuse, une maladie chronique provoquant une inflammation et des ulcères dans le côlon. Dans une étude de maintenance de 44 semaines, 50,8 % des patients sous la dose de 25 mg et 51,3 % sous la dose de 50 mg ont atteint une rémission clinique, contre 10,4 % sous placebo.

Les deux doses ont atteint l'objectif principal de l'essai, affichant des taux de rémission ajustés par rapport au placebo de 39,3 % et 40,3 % respectivement, parmi les plus élevés jamais rapportés dans un vaste programme sur la colite ulcéreuse.

Cependant, trois patients sous la dose de 50 mg ont présenté respectivement un cas de cancer de la prostate, un cas de cancer du sein et un cas de dysplasie colique. Abivax a indiqué dans son rapport sur l'étude, publié lundi, que les chercheurs considéraient ces cas comme sans rapport avec le traitement.

Dans une note adressée aux investisseurs, les analystes de Jefferies ont déclaré que ces cas de cancer « remettaient en cause » leur thèse d'investissement, car ils risquaient de peser sur le sentiment du marché, quelle qu'en soit la raison.

« Même s'il s'avère qu'ils ne sont pas liés au médicament ou que leur incidence est très faible, nous nous attendons à ce qu'ils pèsent sur l'intérêt des investisseurs, les options stratégiques et l'adoption commerciale », ont-ils écrit.

Les analystes de Truist Securities ont également déclaré que les questions de sécurité, dont la causalité reste sujette à débat, étaient susceptibles d'entraîner une volatilité du cours de l'action, même si l'efficacité du médicament était impressionnante.

Abivax n'était pas immédiatement disponible pour commenter davantage les inquiétudes concernant les cas de cancer.

D'autre part, Yale Jen, directeur général senior de la société de courtage Laidlaw & Company, a déclaré que la vague de ventes pourrait être une réaction excessive face à des inquiétudes en matière de sécurité, tout en qualifiant les résultats globaux de « coup de maître » pour le développement du médicament.