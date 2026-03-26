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Le coresponsable de la banque d'investissement en Asie de Citi, Jan Metzger, quitte son poste, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 02:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Citigroup's C.N Jan Metzger, co-responsable de la banque d'investissement pour l'Asie, a démissionné, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant un mémo interne. Kaustubh Kulkarni, nommé co-responsable il y a six mois, sera désormais le seul responsable de la banque d'investissement pour la région, a ajouté le rapport.

Citi n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

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