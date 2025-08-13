Le contractant de défense V2X s'envole après que BofA est devenue optimiste

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août - ** Les actions de V2X Inc VVX.N a augmenté de 7,2 % en début d'après-midi pour atteindre 58,49 $, un plus haut de neuf mois, après que BofA Global Research ait relevé le prix du contractant de défense de "neutre" à "acheter"

** Le courtier augmente le PT de 10 $ à 65 $, ce qui implique une hausse de 19 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La stratégie de V2X, qui consiste à fournir un soutien tout au long du cycle de vie à des opérations militaires de plus en plus complexes, présente un solide avantage concurrentiel, en particulier si l'on considère que les opérateurs historiques ont négligé ces marchés finaux en raison de leur faible croissance et de leurs marges réduites", a écrit BofA dans une note

** En plus de la stratégie d'échelle et de portée pour la logistique et la maintenance, BofA a déclaré que V2X a également remporté des prix pour "monter dans la chaîne de valeur" et participer à des projets à plus forte croissance et à plus forte marge

** Cette combinaison se traduira par une "croissance durable et accélérée" dans les années à venir, a déclaré BofA

** Avec le mouvement de la session, les actions de VVX ont augmenté de ~22% depuis le début de l'année contre 30% pour l'indice NYSE Arca Defense .DFII . **