Le contraceptif oral NEXTSTELLIS® nominé au Prix Galien 2022 aux États-Unis en tant que Meilleur Agent Pharmaceutique

02 août 2022, 07:30 CEST - Adélaïde, Australie et Liège, Belgique - Mayne Pharma Group Limited (ASX: MYX) et Mithra Pharmaceuticals, SA (Euronext Brussels: MITRA) sont heureux d’annoncer la nomination de NEXTSTELLIS® (comprimés à base d’estetrol et de drospirénone) au Prix Galien US 2022 dans la catégorie « meilleur agent pharmaceutique ». Après la France et la Belgique, le contraceptif développé par Mithra est sélectionné pour la troisième fois par le Prix Galien, la plus prestigieuse des récompenses de la recherche et de l’innovation pharmaceutiques.