Le contraceptif oral NEXTSTELLIS® est désormais disponible en Australie

26 juillet 2022, 07:30 CEST - Adélaïde, Australie et Liège, Belgique - Mayne Pharma Group Limited (ASX: MYX) et Mithra Pharmaceuticals, SA (Euronext Brussels: MITRA) sont heureux d’annoncer le lancement commercial en Australie de NEXTSTELLIS® (comprimés contenant 14,2 mg d’estetrol (E4) et 3 mg de drospirénone (DRSP)), le premier contraceptif oral à base d’un nouvel œstrogène.



Approuvé par l’agence australienne Therapeutic Goods Administration (TGA) en novembre 2021, NEXTSTELLIS® est l’unique pilule contraceptive contenant le nouvel œstrogène à faible impact, Estetrol (E4) et le progestatif DRSP. L’E4 est un œstrogène natif produit par le corps humain pendant la grossesse et reproduit à partir de sources végétales pour le contraceptif NEXTSTELLIS®.