Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le contingent américain en Irak prochainement réduit d'un tiers Reuters • 28/08/2020 à 20:08









WASHINGTON, 28 août (Reuters) - Les effectifs militaires américains en Irak devraient être réduits d'un tiers dans les mois qui viennent, ce qui les ramènera à environ 3.500 hommes, a annoncé vendredi un membre de l'administration à Washington, conformément aux engagements pris récemment par Donald Trump. Le contingent américain, chargé notamment de la lutte contre les djihadistes de l'Etat islamique, compte actuellement 5.200 hommes. Selon les cadres de la coalition emmenée par les Etats-Unis, les forces irakiennes sont désormais globalement à même d'agir seules. Washington et Bagdad se sont engagés en juin à réduire les effectifs américains au cours des mois suivants et les Etats-Unis ne prévoient pas d'entretenir une présence militaire permanente. (Idrees Ali, version française Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.