"Le contexte est propice aux petites et moyennes capitalisations européennes" (DNB AM)

(AOF) - "Les Small & Midcaps sont les grandes oubliées de la hausse des marchés boursiers alors que la conjoncture ralentit en Europe. Pourtant, elles ne manquent pas d’atouts pour séduire à nouveau les investisseurs. En Europe du Nord, il existe un vivier important de petites capitalisations très prometteuses mais faiblement valorisées", détaille Hans-Marius Lee Ludvigsen, gérant du fonds DNB Nordic Small Cap (DNB Asset Management)

Hans-Marius Lee Ludvigsen ajoute : " Contrairement à certaines idées reçues, l'histoire financière nous montre que l'histoire financière nous montre que ce segment est plus résilient que celui des grandes capitalisations en période de ralentissement économique. Plus légères et plus flexibles, les Small&Midcaps sont en effet en mesure de réduire leurs coûts plus rapidement et de mieux préserver leurs niveaux de marges. D'autant qu'elles se déploient souvent sur un marché de niche et sont en moyenne moins impactées que les grandes entreprises par les soubresauts de la conjoncture".

Pour le gérant, les petites capitalisations des pays nordiques représentent des opportunités d'investissement incontournables.

"Leur multiples de valorisation sont dans l'ensemble peu élevés. Or, de nombreuses sociétés de la région ont prospéré sur le plan opérationnel. Surtout, ces "Small&Midcaps" originaires du Nord de l'Europe sont souvent à l'avant-garde de leur secteur en proposant des technologies de pointe et des processus de production durables. Ces entreprises innovantes s'inscrivent globalement dans un écosystème très dynamique", conclut-il.