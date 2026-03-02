Le conte de vampires "Sinners" remporte le prix Actor et prépare la bataille des Oscars

* 'Sinners' bat "Une bataille après l'autre" pour la meilleure distribution de films

* Les prix Actor influencent les Oscars car les acteurs constituent le plus grand groupe de votants

* Catherine O'Hara récompensée à titre posthume pour son rôle dans "The Studio"

par Lisa Richwine

Le thriller surnaturel "Sinners" a remporté le prix Actor de la meilleure distribution cinématographique dimanche, une victoire qui prépare un face-à-face avec "Une bataille après l'autre" pour le prestigieux prix du meilleur film lors de la prochaine cérémonie des Oscars.

Delroy Lindo a accepté le trophée du prix Actor avec les autres acteurs de "Sinners" debout derrière lui sur la scène à Los Angeles. Le film de Warner Bros raconte l'histoire de deux frères qui montent un juke-joint dans le Sud des États-Unis à l'époque de la ségrégation et qui sont confrontés à un vampire dans un récit qui célèbre la musique blues et la culture noire.

"Chaque jour, nous nous sommes investis, nous avons apporté notre cœur, notre âme, notre esprit dans cette entreprise", a déclaré Lindo lors de la cérémonie, retransmise en direct sur Netflix NFLX.O . "Le fait d'être reconnu par vous tous, merci, n'est même pas le début de la gratitude que nous ressentons."

La star de "Sinners", Michael B. Jordan, qui joue deux rôles - les frères Smoke et Stack - a été nommé meilleur acteur. Il a remercié les autres nominés, parmi lesquels Timothee Chalamet, star de "Marty Supreme", et Leonardo DiCaprio, acteur de "One Battle After Another".

"Cette aventure a été incroyable et je vous remercie de m'avoir accueilli et de m'avoir donné l'impression d'être vu", a déclaré Jordan.

Sean Penn a remporté le prix Actor pour un rôle secondaire dans "Une bataille après l'autre".

Les prix Actor, anciennement appelés "SAG Awards", sont décernés par les membres du syndicat d'acteurs SAG-AFTRA. Les lauréats sont suivis de près, car les acteurs constituent le plus grand groupe de votants pour la cérémonie des Oscars, qui aura lieu le 15 mars.

Le film "Une bataille après l'autre", qui raconte l'histoire d'un révolutionnaire devenu père qui tente de sauver la vie de sa fille, s'est distingué lors des précédentes cérémonies de remise de prix à Hollywood et a été considéré comme un favori pour les Oscars, les plus hautes distinctions de l'industrie cinématographique. Samedi, le film a remporté le trophée le plus prestigieux lors de la cérémonie des Producers Guild Awards, un honneur qui fait souvent écho au lauréat du meilleur film aux Oscars.

Le succès de "Sinners" auprès du syndicat des acteurs montre que le film bénéficie également d'un large soutien à Hollywood.

Parmi les autres lauréats de dimanche, Jessie Buckley a été nommée meilleure actrice pour son rôle de l'épouse de William Shakespeare, Agnes Hathaway, dans "Hamnet".

Le prix de la meilleure actrice dans un rôle secondaire a été décerné à Amy Madigan pour son interprétation de la tante Gladys dans le film d'horreur "Weapons".

Dans le domaine de la télévision, les acteurs ont rendu hommage à la regrettée Catherine O'Hara en lui décernant le prix de la meilleure actrice dans une comédie télévisée pour son rôle de productrice de cinéma dans la satire hollywoodienne "The Studio".

Seth Rogen, le scénariste et la star de "The Studio", a accepté le trophée en son nom. Il a déclaré qu'O'Hara envoyait fréquemment des courriels polis pour suggérer des réécritures de ses scènes et que ses idées les amélioraient toujours.

"Elle a montré qu'on peut être un génie et être gentil, et que l'une de ces choses ne doit pas se faire au détriment de l'autre", a déclaré Rogen lors de la cérémonie, qui a été retransmise en direct sur Netflix NFLX.O .

O'Hara, connue pour des films tels que "Home Alone" et la série télévisée "Schitt's Creek", est décédée à l'âge de 71 ans le 30 janvier d'une embolie pulmonaire.

La série "The Studio" a remporté le prix Actor pour la meilleure distribution dans une comédie télévisée, et la série "The Pitt" a obtenu le prix de la meilleure distribution dans un drame télévisé.

Harrison Ford a reçu un prix pour l'ensemble de sa carrière. Âgé de 83 ans, il s'est penché sur sa carrière, qu'il a qualifiée, en plaisantant, de "mi-parcours".

"Les personnes que je considérais comme des marginaux et des geeks se sont avérées être les miens", a-t-il déclaré à propos de ses collègues acteurs.

"Je suis vraiment un homme chanceux", a ajouté Ford, qui joue actuellement dans la série télévisée "Shrinking". "J'ai de la chance d'avoir trouvé les miens, de trouver un travail qui me stimule et d'être encore en train de le faire. Je ne considère pas cela comme acquis."