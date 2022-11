Le constructeur singapourien LexBuild choisit les systèmes de batteries ultra plats de Forsee Power pour leur nouveau bus électrique

Paris, le 21 novembre 2022 – 17h45 CET – Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE), expert des systèmes de batteries intelligents pour l'électromobilité durable, annonce que LexBuild, le constructeur singapourien de véhicules de transport, a choisi d'équiper son nouveau bus électrique des systèmes de batteries ultra plats Forsee ZEN SLIM. Le nouveau bus de LexBuild a été lancé à l'occasion de l'événement de transport public Singapore International Transport Congress and Exhibition (SITCE) organisé plus tôt ce mois-ci.



« Avec le nouveau bus électrique LexSWITCH de LexBuild, nous avons franchi une étape importante en introduisant la gamme de batteries ZEN SLIM sur le marché de Singapour. Singapour agira comme une plate-forme importante pour lancer ce bus électrique dans la région de l'Asie du Sud-Est avec Forsee Power en tant que leader de la batterie » explique Sébastien Rembauville-Nicolle, Vice-Président Business Development de Forsee Power.



