Le constructeur de véhicules électriques Rivian déraille après une vente d'actions de 1,2 milliard de dollars

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8 juillet - ** Les actions de Rivian ( RIVN.O ), constructeur de véhicules électriques, ont reculé de 4,5 % mercredi avant l'ouverture, à 15,75 dollars, après la fixation du prix d'une levée de fonds complémentaire de 1,2 milliard de dollars ** Mardi en fin de journée, RIVN a vendu 75 millions d’actions à 15,50 dollars, soit une décote de 6 % par rapport au dernier cours de clôture ** Le titre a perdu 18 % mardi après le lancement d’une offre visant à financer des apports en capital dans le cadre d’un accord de prêt avec le ministère américain de l’Énergie

** Goldman Sachs, Allen & Co, Barclays, JP Morgan, Morgan Stanley et Wells Fargo sont les co-chefs de file de l’opération

** RIVN, dont le siège est à Irvine, en Californie, compte environ 1,4 milliard d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière d’environ 22,4 milliards de dollars ** La semaine dernière, RIVN a revu à la hausse ses prévisions de livraisons pour 2026 , misant sur une forte demande, notamment pour ses SUV R2, plus petits et plus abordables

** Depuis le début de l’année, l’action RIVN a reculé de 16 % jusqu’à mardi, contre une hausse de 11 % pour le Nasdaq

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** La recommandation moyenne de 27 analystes est « conserver »; l’objectif de cours médian est de 18 dollars, selon les données de LSEG