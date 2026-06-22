Le constructeur de véhicules électriques Lucid va supprimer environ 18 % de ses effectifs aux États-Unis ; le directeur des opérations Marc Winterhoff quitte l'entreprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte)

Le constructeur de véhicules électriques Lucid Group LCID.O a annoncé lundi qu'il allait supprimer environ 18 % de ses effectifs aux États-Unis et a fait savoir que son directeur des opérations, Marc Winterhoff, avait quitté l'entreprise, dans le cadre d'une réorganisation majeure visant à renforcer la rentabilité face à une concurrence croissante.

Ces licenciements concerneront les salariés à temps plein, les prestataires et les ouvriers de production rémunérés à l'heure travaillant dans les usines de Lucid, et s'inscrivent dans le cadre d'un plan de restructuration plus large, a précisé l'entreprise.

Elle a également indiqué avoir supprimé la deuxième équipe dans son usine AMP-1, son principal site de production de véhicules électriques.

Plus tôt cette année, Lucid avait suspendu ses prévisions annuelles et fait état de son plus important écart par rapport aux prévisions de chiffre d’affaires depuis plus de quatre ans, un problème lié à un fournisseur ayant perturbé les livraisons de son SUV Gravity en février.

L'action de la société a reculé de 1,5 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.