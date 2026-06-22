 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le constructeur de véhicules électriques Lucid va supprimer environ 18 % de ses effectifs aux États-Unis ; le directeur des opérations Marc Winterhoff quitte l'entreprise
information fournie par Reuters 22/06/2026 à 15:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte)

Le constructeur de véhicules électriques Lucid Group LCID.O a annoncé lundi qu'il allait supprimer environ 18 % de ses effectifs aux États-Unis et a fait savoir que son directeur des opérations, Marc Winterhoff, avait quitté l'entreprise, dans le cadre d'une réorganisation majeure visant à renforcer la rentabilité face à une concurrence croissante.

Ces licenciements concerneront les salariés à temps plein, les prestataires et les ouvriers de production rémunérés à l'heure travaillant dans les usines de Lucid, et s'inscrivent dans le cadre d'un plan de restructuration plus large, a précisé l'entreprise.

Elle a également indiqué avoir supprimé la deuxième équipe dans son usine AMP-1, son principal site de production de véhicules électriques.

Plus tôt cette année, Lucid avait suspendu ses prévisions annuelles et fait état de son plus important écart par rapport aux prévisions de chiffre d’affaires depuis plus de quatre ans, un problème lié à un fournisseur ayant perturbé les livraisons de son SUV Gravity en février.

L'action de la société a reculé de 1,5 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Véhicules électriques

Valeurs associées

LUCID GROUP
5,2750 USD NASDAQ -1,59%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
24,56 -3,31%
CAC 40
8 387,3 -0,40%
Pétrole Brent
77,68 -3,36%
SOITEC
131,65 +11,10%
SOCIETE GENERALE
78,93 +1,62%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank