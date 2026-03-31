Le constructeur de navires autonomes Saronic évalué à 9,25 milliards de dollars lors de son dernier tour de table

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(Ajout de détails et de contexte)

Saronic Technologies a annoncé mardi avoir levé 1,75 milliard de dollars lors d'un tour de table mené par la société de capital-risque Kleiner Perkins, ce qui a plus que doublé l'évaluation du fabricant de navires autonomes en un peu plus d'un an.

L'entreprise de défense a attiré des investisseurs de renom alors que les gouvernements augmentent leurs dépenses et cherchent à sécuriser les chaînes d'approvisionnement et les routes commerciales maritimes dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes.

Advent International, Bessemer Venture Partners, Andreessen Horowitz et Franklin Templeton figurent parmi les autres investisseurs de premier plan qui ont participé au tour de table de série D qui a valorisé l'entreprise à 9,25 milliards de dollars .

Dino Mavrookas, cofondateur et directeur général de Saronic, a déclaré que la capacité de construction navale des États-Unis n'a cessé de diminuer au fil des décennies et que l'entreprise s'attaque à ce défi avec un nouveau modèle de livraison de navires autonomes.

"Le nouveau capital permettra à Saronic d'accélérer la mise en œuvre de ce modèle, de créer des classes entièrement nouvelles de navires autonomes et de capacités maritimes, et d'augmenter la capacité de construction navale des États-Unis dans des délais jamais vus depuis la Seconde Guerre mondiale",a-t-il déclaré.

Le dernier tour de table a plus que doublé la valorisation de Saronic par rapport à sa levée de fonds de février 2025, qui s'élevait alors à 600 millions de dollars pour une valorisation de 4 milliards de dollars.

Saronic a déclaré que le nouveau capital servira également à trouver des solutions à l'ensemble des défis du domaine maritime, y compris ceux qui se situent à l'intersection de la surface et de la subsurface.

Ce financement montre que les sociétés de capital-risque sont de plus en plus à l'aise pour signer des chèques importants pour les industries liées à la défense et à la sécurité nationale. Même les entreprises du reste du secteur ont bénéficié de l'appétit des investisseurs.

Selon un rapport publié en janvier par PitchBook ( ), la participation des investisseurs privés du monde entier aux opérations de capital-risque dans le secteur des technologies de la défense a atteint un niveau record l'année dernière.