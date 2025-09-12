( AFP / TOBIAS SCHWARZ )

Le constructeur chinois de véhicules électriques XPeng rappelle plus de 47.000 voitures électriques dotées de capacités de conduite mains libres en raison d'un problème dans son système d'assistance à la direction, a déclaré vendredi l'autorité de régulation du marché chinois.

Des problèmes de câblage dans le système de direction du modèle P7+ pourraient déclencher un voyant d'avertissement susceptible de provoquer une défaillance, ce qui représenterait un danger pour la sécurité, a indiqué le régulateur dans un communiqué.

Le modèle P7+, lancé en novembre 2025, vendu à partir de 186.900 yuans (22.400 euros), dispose d'une "conduite assistée intelligente par IA", selon le site internet de XPeng.

Le régulateur de marché a précisé que XPeng rappellerait, à partir de lundi, un total de 47.490 voitures P7+ fabriquées entre le 20 août 2024 et le 27 avril 2025.

Les entreprises technologiques et les constructeurs automobiles chinois ont investi des milliards de dollars dans la technologie de conduite autonome ces dernières années, la conduite intelligente représentant le nouveau champ de bataille sur le marché intérieur très compétitif des voitures en Chine.

Cependant, le gouvernement a averti les principaux constructeurs automobiles que les règles de sécurité seraient plus strictement appliquées après un accident ayant tué trois étudiants, ce qui a suscité des inquiétudes sur la publicité des voitures présentées comme étant capables de conduite autonome.

XPeng remplacera gratuitement les systèmes de direction à risque, selon le régulateur de marché.

Le constructeur automobile a annoncé sur les réseaux sociaux vendredi dernier que ses voitures P7+ seraient bientôt lancées dans plusieurs pays européens, dont l'Allemagne et la France.