Le constructeur chinois Changan veut se hisser parmi les 10 premiers constructeurs automobiles mondiaux d'ici à 2030

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nick Carey

Changan 000625.SZ a déclaré mardi qu'il visait à devenir l'un des 10 premiers constructeurs automobiles mondiaux d'ici 2030 et à augmenter ses ventes mondiales de plus de deux tiers, rejoignant ainsi un certain nombre d'autres constructeurs automobiles chinois qui fixent des objectifs de vente ambitieux dans une course à l'expansion sur les marchés étrangers.

Le constructeur automobile public a déclaré qu'il visait des ventes mondiales de 5 millions de véhicules d'ici 2030 - avec un objectif minimum de 4 millions d'unités - avec des modèles entièrement électriques ou hybrides rechargeables représentant 60 % du total.

Changan a annoncé son objectif de vente à l'approche du salon de l'automobile de Pékin.

L'année dernière, Changan a vendu 2,9 millions de véhicules, y compris dans le cadre de coentreprises avec Ford F.N et Mazda 7261.T , ce qui en fait le treizième constructeur automobile mondial en termes de ventes.

Sur la base des chiffres de l'industrie pour 2025, des ventes de 5 millions de véhicules feraient de Changan le cinquième constructeur automobile mondial en termes de ventes. Les marques de l'entreprise comprennent Changan, Deepal, Nevo et Avatr.

L'entreprise vise également des ventes à l'étranger de 1,4 à 1,8 million d'unités d'ici à 2030. Changan a vendu 638 000 véhicules en dehors de la Chine en 2025.

La croissance du marché automobile chinois, le plus important au monde, s'étant ralentie, les constructeurs automobiles nationaux cherchent à se développer sur les marchés étrangers et se sont fixé des objectifs de vente ambitieux.

Au début de l'année, Geely GEELY.UL a annoncé un objectif de vente de 6,5 millions de véhicules en 2030 , contre 4,2 millions en 2025. BYD 002594.SZ , le plus grand constructeur chinois de voitures électriques en termes de ventes, a déclaré aux investisseurs qu'il souhaitait que la moitié de ses ventes proviennent de l'extérieur de la Chine d'ici 2030.

Changan a également déclaré qu'il lancerait deux berlines entièrement électriques alimentées par des batteries sodium-ion fournies par le fabricant chinois de batteries CATL 300750.SZ en 2027. À grande échelle, les batteries sodium-ion sont beaucoup moins chères à fabriquer que les batteries lithium-ion parce qu'elles utilisent du sel - qui est omniprésent et facile à acquérir.

L'inconvénient des batteries sodium-ion est qu'elles ont actuellement une densité énergétique inférieure à celle des batteries au lithium, ce qui se traduit par une autonomie moindre.

Les berlines Changan qui seront lancées en 2027 auront une autonomie d'environ 400 km (249 miles).