Le constructeur autrichien Steyr Motors reçoit une offre de rachat de la part de la société américaine Red Cat, spécialisée dans les drones

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant autrichien de moteurs et de pièces de moteurs Steyr Motors 4X0.VI a annoncé lundi que Red Cat Holdings RCAT.O prévoit de lancer une offre publique d'achat volontaire sur l'ensemble de ses actions au prix de 39 € (43,8 $) par action en numéraire, soit une prime de 28,9 % par rapport au dernier cours de clôture du titre.

* B&C Holding Österreich, qui détient environ 15 % de Steyr Motors, a accepté de céder sa participation dans le cadre de cette offre, a indiqué Steyr.

* La transaction est soumise à certaines conditions, notamment l’obtention des autorisations relatives aux investissements directs étrangers et le franchissement d’un seuil d’acceptation minimum de 50 % plus une action.

* La société Red Cat, spécialisée dans la technologie des drones et cotée aux États-Unis, prévoit de finaliser l’acquisition au cours du premier semestre 2027.

* Julian Cassutti, directeur général de Steyr Motors, a déclaré qu’il a l’intention de céder ses propres actions dans le cadre de cette offre.

* Rolf Wirtz, président du conseil de surveillance de Steyr, a déclaré que le conseil voit un potentiel stratégique dans le rapprochement proposé.

* Les actions de Steyr devraient progresser de 20 % selon les indications pré-marché de Tradegate.

(1 dollar = 0,8910 euro)