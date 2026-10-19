 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le constructeur autrichien Steyr Motors reçoit une offre de rachat de la part de la société américaine Red Cat, spécialisée dans les drones
information fournie par Reuters 19/10/2026 à 09:05

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant autrichien de moteurs et de pièces de moteurs Steyr Motors 4X0.VI a annoncé lundi que Red Cat Holdings RCAT.O prévoit de lancer une offre publique d'achat volontaire sur l'ensemble de ses actions au prix de 39 € (43,8 $) par action en numéraire, soit une prime de 28,9 % par rapport au dernier cours de clôture du titre.

* B&C Holding Österreich, qui détient environ 15 % de Steyr Motors, a accepté de céder sa participation dans le cadre de cette offre, a indiqué Steyr.

* La transaction est soumise à certaines conditions, notamment l’obtention des autorisations relatives aux investissements directs étrangers et le franchissement d’un seuil d’acceptation minimum de 50 % plus une action.

* La société Red Cat, spécialisée dans la technologie des drones et cotée aux États-Unis, prévoit de finaliser l’acquisition au cours du premier semestre 2027.

* Julian Cassutti, directeur général de Steyr Motors, a déclaré qu’il a l’intention de céder ses propres actions dans le cadre de cette offre.

* Rolf Wirtz, président du conseil de surveillance de Steyr, a déclaré que le conseil voit un potentiel stratégique dans le rapprochement proposé.

* Les actions de Steyr devraient progresser de 20 % selon les indications pré-marché de Tradegate.

(1 dollar = 0,8910 euro)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

RED CAT HOLDINGS
4,7200 USD NASDAQ -3,67%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • A l'entrée de la Paris Games Week, le 30 octobre 2025 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    La Paris Games Week se recentre sur le jeu vidéo dans un secteur en plein bouleversement
    information fournie par AFP 19.10.2026 09:18 

    Fermetures de studios, licenciements... un an après l'euphorie suscitée par le succès mondial de "Clair Obscur: Expedition 33", l'industrie française du jeu vidéo n'a plus vraiment le coeur à la fête pour la quinzième édition de la Paris Games Week, qui ouvre ses ... Lire la suite

  • Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Les Bourses européennes ouvrent en repli
    information fournie par AFP 19.10.2026 09:11 

    Les Bourses européennes reculaient à l'ouverture lundi, les investisseurs se focalisant sur les actifs français après les pillages et violences survenus samedi en France en marge de la mobilisation pour le pouvoir d'achat, des tensions qui ravivent les craintes ... Lire la suite

  • CREDIT AGRICOLE : Baissier mais survendu
    CREDIT AGRICOLE : Baissier mais survendu
    information fournie par TEC 19.10.2026 08:57 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • TECHNIP ENERGIES NV : Le mouvement reste haussier
    TECHNIP ENERGIES NV : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 19.10.2026 08:55 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
107,24 +1,47%
CAC 40
7 857,88 -1,24%
HAFFNER ENERGY
0,741 +5,86%
EUTELSAT
1,6665 -5,63%
2CRSI
25,7 -2,06%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank