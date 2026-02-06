Le constructeur automobile Stellantis enregistre des dépréciations d'un montant de 22,2 milliards d'euros au second semestre 2025 en raison du recul des véhicules électriques

Stellantis STLAM.MI a déclaré vendredi qu'elle comptabilisait des charges d'environ 22,2 milliards d'euros (26,5 milliards de dollars) au second semestre de l'année dernière, car le constructeur automobile franco-italien a revu à la baisse ses plans de développement de véhicules électriques et a"réinitialisé" ses activités.

"La société a pris la grande majorité des décisions nécessaires pour corriger la direction, en particulier en ce qui concerne l'alignement de nos plans et de notre portefeuille de produits sur la demande du marché", a déclaré Stellantis, qui présentera son nouveau plan d'entreprise en mai, dans un communiqué.

Les charges comprennent des paiements en espèces d'environ 6,5 milliards d'euros qui devraient être effectués au cours des quatre prochaines années, a-t-elle ajouté.

La décision de Stellantis, bien que de plus grande ampleur, fait suite à des décisions similaires prises par ses concurrents américains Ford F.N et General Motors

GM.N , marquant un retrait des constructeurs automobiles historiques occidentaux des modèles alimentés par batterie en réponse aux politiques de l'administration Trump et à la faible demande en matière de VE.

En raison des dépréciations annoncées, Stellantis prévoit désormais une perte préliminaire comprise entre 19 et 21 milliards d'euros au second semestre 2025 et ne versera pas de dividende cette année, a indiqué la société.

La société publiera ses résultats définitifs pour le second semestre et l'année 2025 le 26 février.

(1 $ = 0,8477 euros)