Le consortium dirigé par ADNOC s'intéresse à l'entreprise australienne Santos

La compagnie pétrolière nationale d'Abu Dhabi (ADNOC), qui cherche à développer une activité gazière mondiale, est à la tête d'un projet de rachat de 18,7 milliards de dollars du deuxième producteur de gaz indépendant d'Australie, Santos STO.AX , qui a soutenu l'offre prévue . Vous trouverez ci-dessous des informations clés sur la production et les réserves de Santos en millions de barils équivalent pétrole (mmboe), ses actifs pétroliers et gaziers nationaux et internationaux, ainsi qu'une liste de ses contrats à long terme dans le domaine du gaz naturel liquéfié (GNL) (LNG).

CHIFFRES CLÉS Production en 2024 (mmboe) Production nationale: 47,6 International: 39,5 Total: 87,1 Prévisions de production totale pour 2025: 90-97 Réserves prouvées et probables (mmboe) à la fin de 2024: 1 559

ACTIFS ET PROJETS Santos exploite Darwin LNG et Gladstone LNG en Australie, et détient des participations dans PNG LNG et le projet Papua LNG non développé en Papouasie-Nouvelle-Guinée. La société prévoit que la production du champ Bayu-Undan, au large du Timor oriental, qui alimente l'usine de GNL de Darwin, cessera en 2025. Elle prévoit de remplacer cet approvisionnement par du gaz provenant du champ de Barossa , dont la production devrait commencer au troisième trimestre de 2025. Santos est un important producteur de gaz pour le marché intérieur de l'Australie occidentale, avec des participations dans deux champs pétroliers offshore, Van Gogh et Pyrenees. Elle exploite deux des usines de gaz domestique de l'État, Varanus Island et Devil Creek, et est partenaire de l'usine de Macedon.

Sur la côte est de l'Australie, elle produit du gaz dans le bassin de Cooper pour le marché intérieur et du gaz de charbon pour l'usine d'exportation de GNL de Gladstone. Elle envisage également de développer le projet de gaz de charbon de Narrabi pour approvisionner le sud-est de l'Australie, qui est confronté à une pénurie de gaz à partir de 2027.

Aux États-Unis, Santos développe le projet pétrolier Pikka en Alaska, dont la première production est prévue pour la mi-2026.

VENTES DE GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ Volume des ventes de GNL en 2024: 5,084 millions de tonnes métriques En décembre, Santos a signé un accord de 12 ans pour fournir au distributeur de gaz japonais Shizuoka Gas 0,35 million à 0,4 million de tonnes de GNL par an à partir de 2032. Santos fournira également 20 cargaisons ou 0,5 million de tonnes de GNL par an à l'unité singapourienne de TotalEnergies pendant un peu plus de trois ans, à partir du quatrième trimestre 2025. Elle a également conclu un accord pour fournir à Glencore Singapore 19 cargaisons ou 0,5 million de tonnes de GNL à partir du quatrième trimestre 2025, sur une période de trois ans plus un trimestre. En mai dernier, Santos a accepté de fournir à la société énergétique japonaise Hokkaido Gas 0,4 million de tonnes de GNL par an pendant 10 ans, à partir de 2027.