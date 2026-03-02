 Aller au contenu principal
Le consortium BlackRock rachète l'entreprise de services publics AES pour 33,4 milliards de dollars ; les actions plongent
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 15:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

2 mars - ** Les actions de la compagnie d'électricité AES Corp AES.N ont baissé de 17,2 % à 14,31 $, leur plus bas niveau depuis plus d'un mois

** L'action est en passe de connaître la plus forte baisse en pourcentage sur une journée depuis mars 2020 si les pertes se maintiennent

** Le consortium dirigé par BLK.N Global Infrastructure Partners , propriété de BlackRock , et la société d'investissement EQT AB EQTAB.ST acceptent d'acquérir AES dans le cadre d'une transaction de 33,4 milliards de dollars, y compris la dette

** Le consortium acquerra AES pour 15 dollars par action en espèces, ce qui représente une valeur totale de 10,7 milliards de dollars

** La transaction devrait être conclue à la fin de 2026 ou au début de 2027

** AES en baisse marginale depuis le début de l'année

Valeurs associées

AES
14,300 USD NYSE -17,13%
BLACKROCK
1 063,190 USD NYSE -0,01%
EQT
26,090 EUR Tradegate +1,12%
MP MATERIALS RG-A
61,687 USD NYSE +4,71%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

