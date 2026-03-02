Le consortium BlackRock rachète l'entreprise de services publics AES pour 33,4 milliards de dollars ; les actions plongent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

2 mars - ** Les actions de la compagnie d'électricité AES Corp AES.N ont baissé de 17,2 % à 14,31 $, leur plus bas niveau depuis plus d'un mois

** L'action est en passe de connaître la plus forte baisse en pourcentage sur une journée depuis mars 2020 si les pertes se maintiennent

** Le consortium dirigé par BLK.N Global Infrastructure Partners , propriété de BlackRock , et la société d'investissement EQT AB EQTAB.ST acceptent d'acquérir AES dans le cadre d'une transaction de 33,4 milliards de dollars, y compris la dette

** Le consortium acquerra AES pour 15 dollars par action en espèces, ce qui représente une valeur totale de 10,7 milliards de dollars

** La transaction devrait être conclue à la fin de 2026 ou au début de 2027

** AES en baisse marginale depuis le début de l'année