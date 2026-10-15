Le consommateur américain résiste mieux que ne le suggèrent les craintes sur son pouvoir d'achat

Alors que les doutes sur le pouvoir d'achat des ménages américains alimentent régulièrement le scénario d'un coup de frein, les résultats du troisième trimestre des quatre grandes banques dressent un tableau beaucoup plus rassurant, avec des dépenses par carte qui progressent de 8% à 13% sur un an selon les banques.

Ces chiffres ne démontrent évidemment pas que chaque foyer dispose de marges de manoeuvre confortables, mais ils rendent difficile le fait de parler d'une consommation en perte de vitesse. Chez Bank of America, les dépenses cumulées depuis janvier augmentent de 7%, dont 4% pour le nombre de transactions, ce qui suggère que le volume d'achats progresse tout autant que l'inflation.

Au-delà des cartes, plusieurs données alternatives viennent compléter ce tableau, notamment la croissance annuelle des ventes comparables suivie par Redbook, qui progresse de plus de 8% sur un an depuis le début du troisième trimestre et atteint même 10% dans sa publication du 13 octobre. Costco a, de son côté, enregistré une hausse de 7,2% de ses ventes comparables aux Etats-Unis, hors essence et effets de change, sur les 16 semaines achevées le 30 août, un rythme supérieur à celui de 6,6% enregistré sur 52 semaines.

Par ailleurs, si les dépenses restent importantes, l'évolution du crédit ne vient pas contredire ce constat. Sur un an, les taux annualisés de pertes sur cartes reculent de 24 points de base chez JPMorgan et Bank of America, de 29 points chez Wells Fargo et de 34 points chez Citi au troisième trimestre. Les retards de plus de 90 jours diminuent aussi chez JPMorgan, BofA et Citi, tandis qu'ils restent stables chez Wells.

Pour l'heure, le consommateur apparaît donc plus résistant que vulnérable.