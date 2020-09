Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le conseiller juridique en chef du gouvernement britannique a démissionné-Presse Reuters • 08/09/2020 à 11:58









LONDRES, 8 septembre (Reuters) - Jonathan Jones, chef de l'équipe juridique du gouvernement britannique, a démissionné après la parution d'informations selon lesquelles le Premier ministre Boris Johnson a menacé de ne pas appliquer certaines dispositions du traité de sortie de l'Union européenne adopté en janvier, rapporte mardi le Financial Times. Le divorce houleux entre la Grande-Bretagne et l'UE est entré lundi dans une nouvelle phase de turbulences avec les déclarations de Londres laissant entendre que le traité pourrait être remis au moins partiellement en cause en l'absence d'accord de libre-échange d'ici la mi-octobre. (Michael Holden, version française Jean-Philippe Lefief)

