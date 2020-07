Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le conseiller à la sécurité nationale de Trump contaminé par le coronavirus Reuters • 27/07/2020 à 17:22









WASHINGTON, 27 juillet (Reuters) - Le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, Robert O'Brien, a été testé positif au coronarivus mais le risque d'exposition du président américain est nul, a annoncé lundi la Maison blanche. Le vice-président Mike Pence n'a pas davantage été exposé, ajoute la présidence américaine. O'Brien est le membre le plus haut placé dans le cercle des proches collaborateurs de Trump à avoir été contaminé par le virus. Il a développé des symptômes légers et s'est placé de lui-même à l'isolement, précise la Maison blanche. "Il n'existe aucun risque d'exposition du président ou du vice-président. Et le travail du Conseil de sécurité nationale se poursuit sans interruption", ajoute la présidence. Robert O'Brien, qui a pris ses fonctions en septembre dernier, s'est rendu le 14 juillet dernier à Paris pour représenter les Etats-Unis lors des cérémonies de la fête nationale française. Il y a notamment rencontré Emmanuel Macron. (Steve Holland et Alexandra Alper version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

