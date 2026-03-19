Le conseil de Logitech approuve un programme de rachat d'actions
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 10:08
Avec les 600 MUSD précédemment approuvés en mars 2025, ce nouveau programme de 1,4 MdUSD s'inscrit dans l'intention précédemment déclarée de Logitech de racheter pour 2 MdsUSD sur une période de trois ans.
Par ailleurs, le fournisseur suisse de périphériques informatiques annonce la nomination de Yalcin Yilmaz au poste de directeur commercial (CCO), à compter du 1er avril 2026, succédant à Quin Liu, qui a choisi de se retirer de l'entreprise.
Actuellement vice-président Europe & Asie-Pacifique développée, Yalcin Yilmaz a conduit une croissance dans plusieurs régions dans les domaines des ventes, du marketing et de la direction générale, au cours d'une carrière de 22 ans chez Logitech.
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