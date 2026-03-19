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Le conseil de Logitech approuve un programme de rachat d'actions
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 10:08

Logitech International a fait part mercredi soir de l'approbation par son conseil d'administration d'un nouveau programme de rachat d'actions sur trois ans qui permettra à la société d'utiliser jusqu'à 1,4 MdUSD pour racheter ses actions.

Avec les 600 MUSD précédemment approuvés en mars 2025, ce nouveau programme de 1,4 MdUSD s'inscrit dans l'intention précédemment déclarée de Logitech de racheter pour 2 MdsUSD sur une période de trois ans.

Par ailleurs, le fournisseur suisse de périphériques informatiques annonce la nomination de Yalcin Yilmaz au poste de directeur commercial (CCO), à compter du 1er avril 2026, succédant à Quin Liu, qui a choisi de se retirer de l'entreprise.

Actuellement vice-président Europe & Asie-Pacifique développée, Yalcin Yilmaz a conduit une croissance dans plusieurs régions dans les domaines des ventes, du marketing et de la direction générale, au cours d'une carrière de 22 ans chez Logitech.

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