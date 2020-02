Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le conseil d'Engie vote contre la reconduction de Kocher comme DG - sources Reuters • 06/02/2020 à 18:35









PARIS, 6 février (Reuters) - Le conseil d'administration d'Engie ENGIE.PA s'est prononcé jeudi contre le renouvellement du mandat de directrice générale d'Isabelle Kocher, qui prend fin en mai, apprend-on de deux sources au fait du dossier. Une direction générale par intérim va être nommée, mais Jean-Pierre Clamadieu ne va pas cumuler la présidence et les fonctions de directeur général, ajoute-t-on. (Benjamin Mallet, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +1.13%