Le conseil d’administration de Transgene renforce sa gouvernance et propose la nomination du Dr Alessandro Riva en qualité de Président Indépendant

• Les rôles de Président et de Directeur général seront dissociés. Le Dr Riva est proposé comme nouvel administrateur indépendant et Président non exécutif du conseil d’administration de Transgene.

• Fort de plus de 30 ans d’expérience dans le secteur, le Dr Riva travaillera avec le Directeur général de Transgene, Hedi Ben Brahim, pour réaliser le potentiel des produits et des plateformes de la Société au profit des patients atteints de cancer.

• Le conseil d’administration de Transgene propose également la nomination du Pr Jean-Yves Blay, sous réserve de l’accord de l’autorité dont il relève, et Mme Laurence Espinasse comme nouveaux administrateurs de la Société.



