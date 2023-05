Le Conseil d’administration de REALITES annonce une attribution gratuite d’actions

Saint-Herblain, le 25 mai 2023, 17h45.



Dans un contexte de marché exceptionnel et incitant à la prudence, le Conseil d’administration de REALITES réuni le 17 mai 2023 a décidé, à l’initiative de son Président, de ne pas proposer pour l’exercice 2022, de distribution de dividendes à l’Assemblée générale des actionnaires qui se tiendra le 29 juin 2023 . Cette décision vise à préserver le niveau de trésorerie de l’entreprise et à maintenir sa politique ambitieuse de développement.



Aussi, en vertu de la délégation de compétence qui lui a été conférée par l’Assemblée générale mixte du 19 mai 2022, le Conseil d’administration de REALITES a décidé ce jour de procéder à une attribution gratuite d’actions au profit de l’ensemble des actionnaires de la société.



Pour ce faire, REALITES réalisera une augmentation de capital par incorporation des réserves avec l’émission de 435 454 nouvelles actions. Elles seront attribuées gratuitement aux actionnaires, à raison d’une action nouvelle pour 10 actions détenues. Les actions correspondant aux droits formant rompus non attribués seront cédées sur le marché, sans frais pour les actionnaires, et les sommes issues de cette vente seront allouées à leurs bénéficiaires.



À la suite de cette opération, le capital de la société s’élèvera à 31 278 654,29 € et sera composé de 4 789 993 actions d’une valeur nominale de 6,53 € chacune.