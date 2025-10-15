Le conseil d'administration de DuPont approuve la scission de Qnity

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le conseil d'administration du fabricant de matériaux industriels DuPont DD.N a approuvé la séparation précédemment annoncée de son activité électronique, Qnity Electronics, a déclaré la société mercredi.

Les investisseurs détenant des actions DuPont au 22 octobre recevront une action Qnity pour deux actions DuPont le 1er novembre.

"Dans le cadre de la scission , le conseil d'administration de Qnity a déclaré un dividende en espèces d'environ 4,122 milliards de dollars, plus le dépôt d'intérêt préfinancé d'environ 66 millions de dollars effectué par DuPont en rapport avec les obligations de la dette", a déclaré la société.

Le segment électronique de DuPont comprend les technologies des semi-conducteurs et les solutions d'interconnexion.

En septembre, la société a déclaré qu'elle s'attendait à un chiffre d'affaires net d'environ 6,87 milliards de dollars pour 2025, révisant ses perspectives antérieures pour tenir compte de la scission prévue de son unité électronique et de la cession de son activité Aramides .