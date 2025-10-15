Le conseil d'administration de Core Scientific exhorte les actionnaires à voter en faveur de l'opération CoreWeave

Le conseil d'administration de Core Scientific CORZ.O a exhorté mercredi ses actionnaires à voter en faveur du projet de vente de la société à CoreWeave CRWV.O .