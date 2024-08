Le conseil d'administration d'Unieuro divisé sur l'offre de Fnac Darty

( AFP / GERARD JULIEN )

Le conseil d'administration du groupe italien de distribution de produits électroniques et électroménagers Unieuro n'a pas réussi à dégager une majorité pour accepter le montant de l'offre publique d'achat (OPA) lancée à son encontre par son homologue français Fnac Darty, a annoncé le groupe jeudi.

L'offre de Fnac Darty valorise le titre d'Unieuro à 12 euros et l'ensemble de la société à 249 millions d'euros. Cinq administrateurs ont jugé l'offre insuffisante, cinq administrateurs l'ont estimée "appropriée" et un administrateur s'est abstenu, détaille Unieuro dans un communiqué.

Les administrateurs ont également émis des doutes sur certaines informations fournies par Fnac Darty concernant "les raisons de l'offre, les plans futurs et les éventuelles transactions extraordinaires" envisagées après l'offre, "par rapport aux objectifs stratégiques initiés et poursuivis" par Unieuro.

Dans un communiqué publié jeudi en fin d'après midi, Fnac Darty déclare avoir "pris connaissance" de la réaction du conseil d'administration du groupe italien, sans pour autant réhausser son offre.

Fnac Darty ajoute que l'offre sera ouverte le 2 septembre et s'achèvera le 25 octobre.

"Cette offre représente une opportunité unique de créer un leader européen de la distribution spécialisée et profiterait à toutes les parties prenantes d'Unieuro", insiste Fnac Darty dans son communiqué, justifiant à nouveau le montant de son offre, "qui représente une prime de 42% sur la moyenne du cours de Bourse d'Unieuro pondéré par les volumes à la clôture du 15 juillet 2024".

Fnac Darty, qui détient déjà 4,4% du capital d'Unieuro, avait annoncé à la mi-juillet vouloir acheter le groupe italien avec le soutien de son premier actionnaire, le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky.

Fnac Darty et Ruby Equity Investment, filiale d'une société contrôlée par Daniel Kretinsky, envisagent de créer une société d'investissement commune qui détiendra la participation dans Unieuro.

Cette société commune, détenue à 51% par Fnac Darty et à 49% par Ruby, serait contrôlée par le spécialiste français de la distribution de produits électroniques et électroménagers.

L'offre d'achat est composée pour chaque action Unieuro de 9 euros payés en numéraire - dont les deux tiers apportés par les sociétés contrôlées par Daniel Kretinsky - et de 0,10 action Fnac Darty nouvellement créée, "sur la base du cours de clôture" du 15 juillet, à 30,20 euros.

Le groupe prévoit d'émettre environ 2 millions de titres pour l'apport en actions.

L'acquisition d'Unieuro permettrait à Fnac Darty de prendre pied en Italie, où le groupe français n'est pas présent.

Unieuro compte 5.000 salariés dans un peu plus de 500 magasins. Un peu moins des trois quarts des magasins d'Unieuro, coté à la Bourse de Milan et qui pèse 17% du marché italien, sont implantés dans le nord et le centre du pays.