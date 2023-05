Le Conseil d’administration d’OSE Immunotherapeutics propose la nomination d’Éric Leire en tant que nouvel administrateur indépendant

À l’Assemblée générale des actionnaires du 22 juin 2023



Nantes, le 31 mai 2023, 18 heures – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnémo: OSE) annonce que le Conseil d’administration, sur proposition du Comité des nominations et des rémunérations, a proposé la nomination du Docteur Éric Leire en qualité d’administrateur indépendant. Cette nomination témoigne de la volonté de la Société d’élargir les compétences et les expertises au sein de son Conseil et de renforcer sa dynamique internationale pour accompagner sa croissance.