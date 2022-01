Le Conseil d’Administration d’ORPEA a pris la décision de mandater deux cabinets de premier plan pour mener une évaluation indépendante afin de faire la lumière sur les allégations graves portées à l’encontre du Groupe

Nous prenons connaissance de l’ensemble des éléments du livre de Monsieur Castanet, paru aujourd’hui, et de ses allégations graves que nous traitons avec le plus grand sérieux.



En conséquence, le Conseil d’administration, en accord avec la Direction générale, annonce qu’il a décidé de mandater immédiatement deux cabinets reconnus pour leur confier une mission indépendante d’évaluation sur l’ensemble des allégations rapportées dans ce livre.



Ces deux cabinets auront accès à toutes les informations d’ORPEA et de ses établissements qu’ils jugeront nécessaires. Leurs noms seront communiqués dans les prochains jours.

Ils présenteront leurs conclusions au Conseil d’administration dans les meilleurs délais. Ces conclusions seront par ailleurs tenues à la disposition des Autorités compétentes et feront l’objet d’une communication.



Nous continuons à affirmer qu’à aucun moment la direction du Groupe n’a mis en place un système quelconque pour orchestrer les pratiques qui lui sont reprochées.



Nous restons à la disposition de toutes les Autorités compétentes pour répondre à toutes leurs demandes.



Nous tenons à renouveler notre engagement envers les familles, les résidents et les collaborateurs, dont nous comprenons les inquiétudes, mais aussi l’incompréhension et la peine face à ces allégations.



