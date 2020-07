Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Congrès patine sur le plan de relance, Trump pas pressé Reuters • 29/07/2020 à 19:00









WASHINGTON, 29 juillet (Reuters) - De hauts responsables de la présidence Trump et les chefs de file des parlementaires démocrates s'efforçaient mercredi d'aplanir leurs divergences sur le plan de relance à mettre en oeuvre pour soutenir le redémarrage de l'économie américaine, sans aucune garantie de succès, alors que les allocations chômage de millions d'Américains arrivent à expiration vendredi. Cette perspective ne semble pourtant pas inciter Donald Trump à hâter les négociations, le fossé séparant les deux parties étant selon lui trop large pour être comblé rapidement. "Nous sommes tellement éloignés les uns des autres que nous ça ne nous intéresse pas", a déclaré le président américain à la presse. "Nous voulons prendre soin des gens, les démocrates ne prennent pas soin des gens", a-t-il ajouté. Le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin et le secrétaire général de la Maison blanche Mark Meadows devaient reprendre leurs discussions avec Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants, et Chuck Schumer, le chef de file de la minorité démocrate au Sénat, mais leur réunion s'est achevée sans aucune avancée. "Pour l'heure, nos positions sont très éloignées", a constaté Steven Mnuchin devant la presse. La majorité républicaine au Sénat des Etats-Unis a présenté lundi sa version d'un plan de soutien de 1.000 milliards de dollars (850 milliards d'euros) à l'économie américaine face à l'épidémie liée au nouveau coronavirus. Le chef de file des sénateurs démocrates, Chuck Schumer, a qualifié ce projet de "totalement inadapté" et dénoncé le fait qu'il reviendrait à réduire de 30% les aides fédérales aux chômeurs. (Susan Cornwell, David Lawder et David Morgan; version française Nicolas Delame)

