Le Congrès indien demande un débat parlementaire sur l'application publique pour les smartphones

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour continue avec les détails de l'avis du Congrès) par Nigam Prusty et Aditya Kalra

Le principal parti d'opposition indien a déclaré mercredi qu'un plan gouvernemental visant à précharger une application d'État sur les smartphones violait la vie privée des utilisateurs et que le gouvernement devait s'expliquer, aggravant les tensions sur une question qui a suscité des craintes en matière de surveillance.

Le gouvernement indien a confidentiellement ordonné à des entreprises comme Apple AAPL.O , Samsung 005930.KS et Xiaomi

1810.HK de précharger leurs téléphones avec une application appelée Sanchar Saathi, ou Communication Partner, dans un délai de 90 jours, Reuters a été le premier à le rapporter lundi.

L'application est destinée à repérer les téléphones volés, à les bloquer et à empêcher leur utilisation abusive, mais les défenseurs de la vie privée et de nombreux opposants du Premier ministre Narendra Modi ont protesté cette semaine, la qualifiant d'outil de surveillance.

Mercredi, le parti indien du Congrès a demandé à la chambre haute du Parlement d'organiser une discussion sur les "risques pour la vie privée et la sécurité" liés à la directive du gouvernement.

"Le gouvernement doit clarifier l'autorité légale qui lui permet d'imposer une application inamovible", a déclaré Randeep Singh Surjewala, haut responsable du Congrès, dans un avis adressé au Parlement.

"L'appréhension grave, sérieuse et réelle est également que cette application obligatoirement installée puisse avoir une porte dérobée, compromettant ainsi absolument les données et la vie privée de l'utilisateur", a-t-il ajouté.

Le ministère indien des télécommunications a défendu cette décision, la décrivant comme une mesure visant à lutter contre une "grave menace" pour la cybersécurité.

Apple n'a pas l'intention de se conformer à l'obligation de précharger ses smartphones avec une application de cybersécurité appartenant à l'État et fera part de ses préoccupations à New Delhi, a rapporté l'agence Reuters mardi.