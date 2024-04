Le conglomérat industriel Honeywell fait mieux que prévu au premier trimestre

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / KEVIN DIETSCH )

Le conglomérat industriel américain Honeywell a publié jeudi des résultats meilleurs qu'attendu au premier trimestre, profitant du dynamisme de la demande pour ses produits destinés à l'aéronautique civile et militaire.

De janvier à fin mars, le groupe de Charlotte (Caroline du Nord) a dégagé un bénéfice net de 1,5 milliard de dollars, en hausse de 5,3% sur un an. Ajusté par action et hors éléments exceptionnels, il s'affiche à 2,25 dollars (+9%), supérieur à ses prévisions, mais aussi aux attentes des analystes.

Son chiffre d'affaires sur cette période a atteint 9,1 milliards de dollars (+3% sur un an), soit plus qu'attendu en moyenne par les analystes du marché.

La branche aérospatiale a de nouveau porté les ventes, avec une progression à deux chiffres pour le 7e trimestre consécutif, fait valoir le groupe.

Les ventes de cette branche s'affichent ainsi en hausse organique (hors effets de changes notamment) de 18% sur un an, portées par une forte activité pour l'aviation civile comme militaire. L'entreprise a en outre bénéficié de l'atténuation des difficultés dans la chaîne d'approvisionnement, qui avaient pesé l'an dernier.

Autre division en croissance, celle des solutions énergétiques durables (+5% de croissance organique sur un an), dopées par la demande pour ses produits à base de fluorite.

A l'inverse, la division de l'automatisation dans le bâtiment affiche des ventes en recul de 3% sur cette période, en raison du repli de la demande dans le secteur de la construction.

L'automatisation industrielle a aussi vu son chiffre d'affaires souffrir au premier trimestre (-13% sur un an).

A fin mars, le carnet de commandes de Honeywell atteignait un niveau record, à 32 milliards de dollars.

Pour l'ensemble de l'exercice 2024, le conglomérat a confirmé ses prévisions: il vise un chiffre d'affaires entre 38,1 et 38,9 milliards de dollars et un bénéfice par action hors éléments exceptionnels entre 9,80 et 10,10 dollars (contre 9,16 dollars en 2023).

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York jeudi, aux alentours de 11H00 GMT, le titre de l'industriel gagnait 1,25% à 197,2 dollars.