Le conflit entre Veolia et Suez est "inutile" - Le Maire

PARIS, 14 septembre (Reuters) - Le conflit entre Veolia VIE.PA et Suez SEVI.PA est "inutile", a déclaré lundi matin le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, appelant les deux rivaux du secteur des services aux collectivités locales à trouver une solution. "Ne donnons pas le spectacle au reste du monde de deux très belles entreprises industrielles françaises qui s'affrontent", a-t-il dit sur France 2. "Je pense que ce conflit est inutile et il faut que nous trouvions une voie qui permette au deux parties de trouver leur intérêt dans cette opération." Le ministre, qui a rencontré Antoine Frérot, le patron de Veolia, et doit s'entretenir "prochainement" avec les dirigeants de Suez, a ajouté que "le rôle de l'Etat est de veiller à ce qu'il n'y ait pas de guerre inutile dans le capitalisme français, mais la capacité à dégager de la valeur et des emplois pour nous tous." Veolia propose de racheter les parts d'Engie dans le capital de son concurrent en vue d'une offre ultérieure sur l'ensemble de ce capital. Suez rejette son offre. (Jean-Stéphane Brosse et Henri-Pierre André)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +1.53% SUEZ Euronext Paris +0.72% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris +0.91%