Le conflit au Moyen-Orient est à l'origine d'un nombre record d'opérations à l'ICE, société mère du NYSE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Manya Saini

Les ondes de choc du conflit au Moyen-Orient se sont répercutées sur les marchés mondiaux, entraînant des transactions record à l'Intercontinental Exchange ICE.N dans les secteurs de l'énergie, des matières premières, des contrats à terme et des options.

La société mère de la Bourse de New York a connu sa journée la plus active le 3 mars, avec 35 millions de contrats à terme et d'options échangés après les frappes aériennes américaines et israéliennes sur l'Iran, a-t-elle déclaré vendredi.

Le conflit ne montre aucun signe d'apaisement et s'est étendu au Golfe, mettant en péril les chaînes d'approvisionnement en énergie et le transport maritime, en particulier par le détroit d'Ormuz , qui achemine environ un cinquième des flux mondiaux de pétrole.

L'incertitude s'est propagée sur les marchés pétroliers pendant des semaines, laissant les investisseurs de toutes les classes d'actifs sur le qui-vive.

L'ICE a déclaré que les marchés des matières premières ont établi des records répétés pour l'intérêt ouvert - le nombre de contrats à terme et d'options en circulation qui n'ont pas encore été clôturés - tout au long du mois de mars, atteignant un niveau record le 25 mars.

"En ce qui concerne le pétrole brut, l'ICE exploite les indices de référence les plus liquides dans toutes les grandes régions productrices du monde", a déclaré Ben Jackson, président de l'ICE.

"Autour de ces références, il y a un large éventail de contrats différentiels qui permettent aux clients de fixer le prix des dislocations entre les qualités et les lieux dans le monde entier, une capacité essentielle dans le paysage actuel où les clients gèrent le risque d'approvisionnement, les flux d'arbitrage et la volatilité des prix"

La volatilité des marchés tend à augmenter les revenus des bourses, car les investisseurs négocient plus fréquemment et se tournent vers les produits dérivés pour gérer les risques, ce qui entraîne une augmentation des volumes et des frais de transaction dans toutes les catégories d'actifs.

Elle a également indiqué que les échanges d'actions à sa bourse phare de New York, ainsi que les swaps de défaut de crédit (CDS), ont atteint de nouveaux records le 20 mars. Les CDS sont des produits dérivés qui fonctionnent comme une assurance contre la défaillance, aidant les investisseurs à couvrir ou à transférer le risque de crédit.

Le NYSE, la plus grande bourse d'actions au monde, a vu un record de 3,57 milliards d'actions échangées lors de sa vente aux enchères de clôture, la valeur notionnelle atteignant un record de 230,5 milliards de dollars.

"La vente aux enchères de clôture du NYSE reste l'événement quotidien le plus important en termes de liquidité pour les opérations sur actions au comptant aux États-Unis", a déclaré la société.