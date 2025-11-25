 Aller au contenu principal
Le conditionneur de viande JBS accepte de fusionner ses actifs dans le domaine du cuir avec ceux de Viva
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 23:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Plus de détails aux paragraphes 3 et 4)

Le conditionneur de viande brésilien JBS Z98.F a déclaré mardi avoir signé un protocole d'accord contraignant avec les actionnaires de Viva pour combiner les actifs des deux sociétés liés à la production et à la commercialisation du cuir.

Dans une déclaration de titres, JBS a indiqué que la nouvelle société s'appellera JBS VIVA et sera détenue à 50 % par JBS et à 50 % par les actionnaires de Viva , Vanz Holding et Viposa.

La société traitera plus de 20 millions de cuirs par an, avec 31 usines et plus de 11 000 employés, a déclaré JBS, ajoutant que l'opération reste subordonnée à des conditions, notamment la signature d'accords définitifs.

JBS nommera le président et le directeur financier de JBS VIVA, tandis que les actionnaires de Viva nommeront le directeur général et le directeur des opérations, selon JBS.

