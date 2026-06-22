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Le concurrent chinois de Starlink lance une nouvelle levée de fonds, selon les médias d'État
information fournie par Reuters 22/06/2026 à 12:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

SpaceSail, l'entreprise chinoise spécialisée dans les satellites en orbite terrestre basse, largement considérée comme un concurrent de Starlink, la société d'Elon Musk, a lancé une nouvelle levée de fonds, a rapporté lundi le journal officiel Securities Times.

Voici plus de détails:

* Selon l'article, les nouveaux investissements issus de ce tour de table représenteront une participation cumulée ne dépassant pas 20 %.

* SpaceSail prévoit d'accueillir au maximum trois nouveaux investisseurs, les actionnaires existants devant également participer à l'augmentation de capital.

* Les fonds levés seront principalement utilisés pour la construction d’une constellation de satellites, la recherche et le développement technologiques, l’expansion du marché et les dépenses d’exploitation courantes, selon l’article.

* Soutenue par le gouvernement de Shanghai, l’entreprise vise à déployer jusqu’à 15.000 satellites en orbite terrestre basse d’ici 2030 et a décroché des contrats à l’étranger, notamment au Brésil , afin de concurrencer directement Starlink.

* Ce nouveau tour de table de SpaceSail intervient quelques jours seulement après que SpaceX SPCX.O , propriétaire de Starlink, a réalisé la plus grande introduction en bourse au monde, levant 85,7 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) lors de son entrée en bourse.

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