Le concessionnaire automobile Tricolor dépose son bilan et procède à sa liquidation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur l'entreprise aux paragraphes 3 et 7.)

Le concessionnaire automobile Tricolor s'est placé sous la protection du chapitre 7 de la loi sur les faillites devant un tribunal du Texas mercredi, en vue de liquider ses activités un jour après que la Fifth Third Bank FITB.O a mis en garde contre des activités frauduleuses présumées au sein de l'entreprise. Tricolor, la troisième revendeuse de véhicules d'occasion au Texas et en Californie, possède plus d'un milliard de dollars d'actifs et plus d'un milliard de dollars de passifs, avec plus de 25 000 créanciers, selon sa demande de mise en faillite. La Fifth Third Bank a déclaré mardi en fin de journée qu'elle avait découvert des activités frauduleuses externes présumées liées à un prêt de 200 millions de dollars adossé à des actifs et détenu par Tricolor, basé à Irving, au Texas. Fifth Third a déclaré qu'elle travaillait avec les forces de l'ordre et qu'elle s'attendait à passer une dépréciation de 170 à 200 millions de dollars pour ce prêt. D'autres banques pourraient également subir des pertes dans le cadre de la faillite du concessionnaire automobile. JPMorgan

JPM.N a une exposition de près de 200 millions de dollars à Tricolor, selon une source.

JPMorgan et Fifth Third ont refusé de faire des commentaires mercredi. Une avocate qui a aidé Tricolor à déposer son bilan a refusé de commenter les allégations de fraude et a déclaré qu'elle ne travaillerait plus pour la société après son dépôt de bilan.

Tricolor, présente dans six États, vendait des voitures et accordait des prêts automobiles principalement aux communautés hispaniques à faibles revenus du sud-ouest des États-Unis, affirmant qu'elle avait la possibilité de servir des travailleurs "invisibles" n'ayant pas accès à des comptes bancaires ou à d'autres formes de crédit. En juin, Tricolor a déclaré avoir déboursé plus de 5 milliards de dollars en prêts automobiles abordables à des acheteurs hispaniques qui avaient été "laissés pour compte par les fournisseurs financiers traditionnels"