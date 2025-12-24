 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le concert Goudet dépasse les 5% de Coface
information fournie par Zonebourse 24/12/2025 à 14:08

Le concert composé d'Olivier Goudet, la société Platin qu'il contrôle et Augustin Goudet a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 19 décembre, les seuils de 5% du capital et des droits de Coface et détenir 5,01% du capital et des droits de vote de l'assureur-crédit.

Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Coface hors et sur le marché et de la conclusion d'un contrat "total return swap" à dénouement physique. À cette occasion, Olivier Goudet a franchi, directement et par l'intermédiaire de Platin, les mêmes seuils.

Valeurs associées

COFACE
15,570 EUR Euronext Paris +0,32%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank