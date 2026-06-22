Le concepteur de puces Ambiq Micro recule alors qu'il envisage une levée de fonds

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 juin - ** Le cours de l'action AMBQ.N du concepteur de puces Ambiq Micro recule de 4,8 % à 86,13 dollars

** AMBQ dépose un document en vue d'une offre publique de 1,8 million d'actions

** Les fonds levés seront utilisés à des fins générales, notamment pour les activités de vente et de marketing ainsi que pour le développement de produits

** La société AMBQ, basée à Austin, au Texas, avait déjà fait appel aux marchés des capitaux en janvier

** Au 31 mars, AMBQ comptait 21,4 millions d’actions en circulation

** BofA Securities, UBS Investment Bank, Needham, Stifel et Roth Capital Partners sont les chefs de file de l'opération

** AMBQ est entrée en bourse à New York l'année dernière, après une introduction au prix de 24 dollars par action

** Trois des quatre sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou mieux, et une la recommandation « conserver »; objectif de cours médian de 70 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, l’action AMBQ affichait une hausse de 217,5 % depuis le début de l’année