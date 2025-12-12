Le comité de l'EMA recommande d'étendre l'utilisation du médicament contre le diabète de Lilly aux enfants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le comité de l'Agence européenne des médicaments a recommandé vendredi une modification visant à étendre l'utilisation du Mounjaro, médicament phare d'Eli Lilly
LLY.N , pour le traitement du diabète de type 2 chez les adolescents et les enfants à partir de l'âge de 10 ans.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer