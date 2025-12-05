 Aller au contenu principal
Le comité américain des vaccins abandonne la recommandation générale de vacciner les nouveau-nés contre l'hépatite B
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 16:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Corrige le paragraphe 2 pour indiquer que la motion a été adoptée par 8 voix contre 3, au lieu de 8 voix contre 11)

Un groupe de conseillers en matière de vaccins auprès du ministre américain de la santé, Robert F. Kennedy Jr., a voté vendredi en faveur de la suppression de la recommandation générale selon laquelle tous les nouveau-nés aux États-Unis devraient être vaccinés contre l'hépatite B. Pour les enfants nés de mères dont le test est négatif, le comité a voté par 8 voix contre 3 pour recommander que les parents, en consultation avec un prestataire de soins de santé, décident quand ou si leur enfant doit recevoir la série de vaccins. Il a conseillé aux parents qui choisissent de retarder la vaccination d'administrer la première dose au plus tôt à l'âge de deux mois.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

