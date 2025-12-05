Le comité américain des vaccins abandonne la recommandation générale de vacciner les nouveau-nés contre l'hépatite B

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Corrige le paragraphe 2 pour indiquer que la motion a été adoptée par 8 voix contre 3, au lieu de 8 voix contre 11)

Un groupe de conseillers en matière de vaccins auprès du ministre américain de la santé, Robert F. Kennedy Jr., a voté vendredi en faveur de la suppression de la recommandation générale selon laquelle tous les nouveau-nés aux États-Unis devraient être vaccinés contre l'hépatite B. Pour les enfants nés de mères dont le test est négatif, le comité a voté par 8 voix contre 3 pour recommander que les parents, en consultation avec un prestataire de soins de santé, décident quand ou si leur enfant doit recevoir la série de vaccins. Il a conseillé aux parents qui choisissent de retarder la vaccination d'administrer la première dose au plus tôt à l'âge de deux mois.