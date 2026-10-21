Le co-PDG de Netflix, Ted Sarandos, déclare : “Nous pourrions faire mieux” après des prévisions décevantes

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* Le titre recule de 5% dans les échanges hors bourse

* L'entreprise revoit à la baisse ses prévisions publicitaires pour 2026

* Netflix annonce qu'elle se concentrera sur son contenu phare

(Mise à jour du paragraphe 2 concernant l'action; ajout des commentaires issus de la conférence téléphonique aux paragraphes 3-4, 14 et 18)

par Lisa Richwine et Jaspreet Singh

Netflix NFLX.O a publié mardi des prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre inférieures aux attentes et a revu à la baisse ses prévisions publicitaires pour l'ensemble de l'année, quelques jours après que le pionnier du streaming a licencié 6% de ses effectifs et remplacé deux de ses principaux responsables de la programmation.

L’action Netflix a chuté de près de 6% à 64,66 dollars en après-bourse. Le titre avait déjà perdu plus de 40% en un an avant la publication des résultats.

Le co-PDG Ted Sarandos a déclaré que la société comptait se concentrer sur son cœur de métier, à savoir la production de séries télévisées et de films de qualité, afin de faire de Netflix un service incontournable, et que le récent remaniement de la direction constituait une étape vers cet objectif.

“Je sais que nous pouvons faire mieux”, a déclaré Ted Sarandos lors d’une visioconférence organisée après la publication des résultats. “Nous voyons désormais une opportunité de faire passer notre catalogue au niveau supérieur.”

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre a progressé de 11,8% pour atteindre 12,87 milliards de dollars, conformément aux prévisions de Wall Street, mais il s’agit du taux de croissance le plus faible depuis près de trois ans. La société prévoit pour le quatrième trimestre un résultat net de 2,79 milliards de dollars et un bénéfice par action de 67 cents, soit des chiffres inférieurs aux prévisions moyennes des analystes, qui s’établissaient respectivement à 3,07 milliards de dollars et 73 cents.

Netflix a revu à la baisse ses prévisions publicitaires pour 2026, les ramenant à environ 2,7 milliards de dollars, contre environ 3 milliards initialement. Certaines fonctionnalités des produits publicitaires ont été déployées un peu plus lentement que prévu, ont indiqué les dirigeants dans leur lettre trimestrielle aux actionnaires.

La société qui a bouleversé Hollywood en se lançant dans la diffusion en streaming de séries et de films il y a deux décennies est désormais confrontée à une forte augmentation de l’audience sur YouTube et TikTok. Netflix a investi dans les jeux vidéo, les podcasts et les événements en direct afin d’attirer de nouveaux spectateurs et d’augmenter le temps passé par ses abonnés sur la plateforme.

Les analystes de Wall Street s’interrogent sur la manière dont l’entreprise va relancer sa croissance.

“Netflix reste une machine bien huilée et très rentable, mais elle se concentre sur trop de distractions superflues”, a déclaré Paolo Pescatore, analyste chez PP Foresight. “L’entreprise doit revenir à l’essentiel et se concentrer sur des contenus captivants.”

Dans son rapport financier, Netflix a indiqué qu’elle continuerait à élargir son offre en acquérant davantage de licences de contenus tiers.

Au troisième trimestre, le bénéfice par action s’est établi à 87 centimes, dépassant la prévision moyenne de 82 centimes des analystes interrogés par LSEG. Parmi les nouvelles productions diffusées au cours du trimestre figuraient “Monster: The Lizzie Borden Story”, la deuxième saison de “The Gentlemen”, le dernier épisode de “Outer Banks” et une nouvelle adaptation de “La Petite Maison dans la prairie”.

La semaine dernière, Netflix a licencié 1.000 personnes , soit environ 6% de ses effectifs. La société a remplacé sa directrice de la création, Bela Bajaria , et a annoncé le départ de son directeur des films, Dan Lin , ce qui témoigne d’une réorientation de sa stratégie de programmation.

L’entreprise a nommé Peter Rice, ancien cadre chez Disney et Fox, pour remplacer Bela Bajaria. Il supervisera également la division cinéma jusqu’à ce qu’un remplaçant de Dan Lin soit choisi.

“Peter Rice comprend les relations avec les talents, et sur un marché concurrentiel, les talents créatifs ont le choix de l’endroit où ils souhaitent travailler”, a déclaré Ted Sarandos mardi. “Nous voulons que Netflix soit toujours l’endroit où ils aiment réaliser le meilleur travail de leur vie.”

Plus tôt cette année, Netflix a perdu la guerre des enchères pour Warner Bros Discovery et sa riche bibliothèque de personnages, qui a été vendue à Skydance, dirigée par David Ellison PSKY.O . Certains analystes estiment que Netflix pourrait se tourner vers d’autres cibles d’acquisition telles que NBCUniversal après que Comcast CMCSA.O l’aura cédée.

Netflix a enregistré des pertes mensuelles d’abonnés aux États-Unis tout au long de l’année 2026, sans aucune augmentation nette signalée pour aucun mois jusqu’en septembre, selon les données du cabinet d’analyse Antenna.

Antenna suit les souscriptions aux États-Unis via des sources telles que les transactions par carte bancaire, mais exclut les abonnements acquis via des offres groupées en gros. Un porte-parole de Netflix a déclaré que les données d’Antenna n’étaient “pas représentatives des performances commerciales de Netflix”.

Ted Sarandos a déclaré qu’il n’y avait pas lieu de procéder à un “changement fondamental” de stratégie, mais a ajouté: “Nous devons améliorer notre exécution aux États-Unis.”