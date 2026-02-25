Le co-directeur général de Netflix, M. Sarandos, se rendra à la Maison Blanche pour discuter de l'offre de Warner Bros, selon Politico

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails dans les paragraphes 4 à 10)

Le codirecteur général de Netflix, Ted Sarandos, participera jeudi à des réunions à la Maison Blanche pour discuter de l'offre du géant du streaming d'acquérir les actifs de Warner Bros Discovery et de la demande du président Donald Trump de révoquer Susan Rice, membre du conseil d'administration, a rapporté Politico mercredi.

Dans cette bataille acharnée, Netflix a proposé 27,75 dollars par action ou 82,7 milliards de dollars pour les studios et les actifs de streaming de Warner Bros, tandis que son rival Paramount a intensifié le combat lundi avec une offre plus élevée de 31 dollars par action pour l'ensemble de l'entreprise.

Netflix n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

M. Trump a exigé que Netflix renvoie Mme Rice, membre de son conseil d'administration, après qu'elle a déclaré que les entreprises qui "s'agenouillent" devant lui pourraient subir des conséquences si les démocrates reprenaient le pouvoir.

Dans un message publié sur Truth Social, M. Trump a déclaré que Netflix devait licencier "Susan Rice, raciste et dérangée par Trump, IMMÉDIATEMENT, ou en payer les conséquences", s'appuyant sur un message de l'activiste de droite Laura Loomer selon lequel il devait faire échouer l'accord entre Netflix et Warner Bros.

Toutefois, M. Trump a déclaré au début du mois qu'il se tiendrait à l'écart de la lutte contre Warner Bros et qu'il laisserait le ministère de la justice s'en charger, revenant ainsi sur sa position de la fin de l'année dernière, lorsqu'il avait déclaré qu'il s'impliquerait dans l'examen de l'accord.

Il n'a pas été précisé immédiatement si Sarandos rencontrerait Trump jeudi, selon le rapport de Politico, citant deux personnes familières avec les discussions.

La division concurrence du ministère de la justice examine la transaction proposée par Netflix, ainsi que l'offre concurrente et hostile de Paramount.

Le départ récent du chef de la division a ajouté de l'incertitude à l'application de la loi, car les entreprises intensifient leur lobbying autour des grandes affaires de fusion.

Le directeur général de Paramount est David Ellison, dont le père, le cofondateur milliardaire d'Oracle ORCL.N Larry Ellison, a cultivé une relation étroite avec Trump.