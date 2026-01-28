Le CME relève les exigences de marge du Comex 5000 Silver

CME Group Inc:

* a augmenté la marge initiale sur son contrat à terme COMEX 5000 Silver Futures 0#SI de 11%