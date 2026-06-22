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Le CME Group, opérateur boursier, enquête sur des problèmes de déconnexion chez ses clients
information fournie par Reuters 22/06/2026 à 23:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'opérateur boursier de produits dérivés CME Group CME.O a déclaré lundi que certains de ses clients directs rencontraient des problèmes de connexion.

La société a indiqué que ses équipes d'assistance examinaient le problème.

CME n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

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