Le CME Group interrompt les échanges de métaux et de gaz naturel en raison de problèmes techniques
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 19:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des paragraphes 2 sur la préouverture et l'ouverture)

CME Group CME.O a déclaré mercredi que **la négociation** sur ses marchés à terme et d'options sur les métaux et le gaz naturel CME Globex a été interrompue en raison de problèmes techniques.

CME a ensuite indiqué que ses marchés à terme et d'options sur le gaz naturel Globex seront pré-ouverts à 12:45 heure centrale et ouverts à 12:50 heure centrale.

L'opérateur boursier a déclaré que son équipe d'assistance **enquête** sur la question.

Le CME a indiqué que tous les ordres journaliers et les ordres à bonne date (GTD) de mercredi seraient annulés, tandis que les **ordres GTC** qui avaient déjà été confirmés resteraient actifs.

Les ordres GTD ne restent actifs que jusqu'à une date donnée, tandis que les ordres GTC restent dans le carnet jusqu'à ce qu'un opérateur les annule.

CME, le plus grand opérateur boursier en termes de valeur de marché, fournit une large gamme de produits de référence sur les taux, les actions, les métaux, l'énergie, les crypto-monnaies et l'agriculture.

Au début du mois, CME Group a signalé des retards dans la publication des prix de règlement des métaux.

Valeurs associées

CME GROUP RG-A
313,2500 USD NASDAQ -1,81%
