Le CME Group enquête sur un problème technique affectant les contrats à terme et les options sur les métaux et le gaz naturel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe CME CME.O a déclaré mercredi qu'il enquêtait sur un problème technique affectant les contrats à terme et les options sur les métaux et le gaz naturel.