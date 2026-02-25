Le CME Group enquête sur un problème technique affectant les contrats à terme et les options sur les métaux et le gaz naturel

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Les forces de Kinshasa mènent mercredi des attaques sur plusieurs fronts contre le M23 dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), avec l'appui de drones qui ont frappé le groupe armé à proximité de l'un des principaux gisements de coltan au monde. ...
Lire la suite
information fournie par Boursorama avec AFP•25.02.2026•19:38•
Le redressement opéré par Nexity porte ses fruits, selon le promoteur immobilier français qui a publié mercredi ses résultats annuels pour 2025 et a annoncé le départ du numéro 2 du groupe, Jean-Claude Bassien. "Nous nous sommes redressés plus vite que ce que le ...
Lire la suite
Les députés ont adopté mercredi pour la deuxième fois, par 299 voix contre 226, la proposition de loi créant un nouveau droit à l'aide à mourir, réforme sociétale majeure en discussion depuis des années, qui doit maintenant être à nouveau examinée au Sénat. Le ...
Lire la suite
information fournie par Boursorama avec AFP•25.02.2026•19:26•
Le groupe espagnol de construction ACS a vu son bénéfice progresser de 15% en 2025, grâce notamment à une activité soutenue aux Etats-Unis et au Canada, alors que son carnet de commandes se situe à un niveau record. Le groupe dirigé par Florentino Pérez, également ...
Lire la suite
