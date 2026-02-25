 Aller au contenu principal
Le CME Group enquête sur un problème technique affectant les contrats à terme et les options sur les métaux et le gaz naturel
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 19:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe CME CME.O a déclaré mercredi qu'il enquêtait sur un problème technique affectant les contrats à terme et les options sur les métaux et le gaz naturel.

Valeurs associées

CME GROUP RG-A
314,6450 USD NASDAQ -1,37%
