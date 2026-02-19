Le CME envisage l'entreposage du cuivre à Chicago alors que les stocks s'accumulent

Le CME Group CME.O a reçu une demande d'inscription d'un entrepôt de cuivre dans la banlieue de Chicago, indique un avis de l'opérateur américain de la bourse des matières premières, alors que la perspective de droits de douane à l'importation a incité les opérateurs à constituer des stocks. Kodiak Warehouse LLC a demandé à prendre du cuivre livrable sur le marché à terme du cuivre Comex du CME HGc1 à Lemont, dans l'Illinois, selon l'avis daté du 18 février dont Reuters a pris connaissance jeudi.

Le CME n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

S'il est approuvé, le site de Kodiak sera le seul entrepôt de métaux de base approuvé par le CME dans l'Illinois, comme le montre une liste de sites de stockage sur le site Web du CME.

La capacité totale des entrepôts de cuivre du CME, tous situés aux États-Unis, s'élève à 1,1 million de tonnes courtes, dont plus de la moitié dans l'État de Louisiane, où, selon certaines sources, même le vaste centre de la Nouvelle-Orléans commence à être saturé. Les négociants ont augmenté les expéditions à destination des États-Unis en prévision d'éventuels droits de douane à l'importation l'année prochaine, ce qui a fait grimper les stocks de cuivre du Comex HG-STX-COMEX à un niveau record de 595 518 tonnes courtes, soit 540 245 tonnes métriques.

La demande de Kodiak était la quatrième déposée auprès du CME pour une nouvelle installation de stockage de cuivre cette année, bien que l'une d'entre elles ait été retirée.

Le London Metal Exchange dispose d'entrepôts à Chicago, bien que ceux-ci n'aient pas contenu de cuivre depuis 2022

